Чистопрудов Дмитрий (chistoprudov) wrote,
Чистопрудов Дмитрий
chistoprudov

Москва под облаками

Такая погода бывает всего несколько раз в году. Когда после сильных морозов приходит теплый циклон и постепенно вытесняет ледяной воздух из города. Именно в такой момент случается красота, которую с земли не видно. Но стоит подняться повыше...






1. Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни. Высота 340 метров.






2. Триумф-Палас.






3. Москва-Сити.






4.






5. Тимирязевская.






6. Бутырский район и кусочек Марфино.






7. Все Марфино.






8.






9. Вид в сторону Шереметьевской улицы.






10. Из всех сталинских высоток видно было только главное здание МГУ.






11. А иногда и его видно было с трудом.






12. Снова Триумф-Палас.






13. ВДНХ.






14. Сити с огоньками на 400 мм.






15. Триколор на Проспекте Мира.






16. Если по этим фотографиям сложно понять, насколько непросто снимать с такой высоты на морозе и при сильном ветре...






17. То может эта картинка поможет вам представить, каково это было. Приходилось прорубать небольшие окошки в обледеневшей решетке, чтобы протиснуть туда камеру. И еще как-то раскорячится со штативом )






18. В общем, лучше просто смотреть на фотографии города. Спасибо за внимание )




Огромное спасибо всем, кто оперативно согласовал и организовал съемку!

Дмитрий Чистопрудов, фотоагентство Vostok. По вопросам проведения съемок и приобретения фотографий пишите на электронную почту mail@vostokphotos.ru

Tags: Город, Городской пейзаж, Зима, Москва, Облака, Останкинская телебашня, Россия

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