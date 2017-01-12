Москва под облаками

1. Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни. Высота 340 метров.
2. Триумф-Палас.
3. Москва-Сити.
4.
5. Тимирязевская.
6. Бутырский район и кусочек Марфино.
7. Все Марфино.
8.
9. Вид в сторону Шереметьевской улицы.
10. Из всех сталинских высоток видно было только главное здание МГУ.
11. А иногда и его видно было с трудом.
12. Снова Триумф-Палас.
13. ВДНХ.
14. Сити с огоньками на 400 мм.
15. Триколор на Проспекте Мира.
16. Если по этим фотографиям сложно понять, насколько непросто снимать с такой высоты на морозе и при сильном ветре...
17. То может эта картинка поможет вам представить, каково это было. Приходилось прорубать небольшие окошки в обледеневшей решетке, чтобы протиснуть туда камеру. И еще как-то раскорячится со штативом )
18. В общем, лучше просто смотреть на фотографии города. Спасибо за внимание )
Огромное спасибо всем, кто оперативно согласовал и организовал съемку!
Дмитрий Чистопрудов, фотоагентство Vostok. По вопросам проведения съемок и приобретения фотографий пишите на электронную почту mail@vostokphotos.ru
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