Москва под облаками

305м и 600мм Скоростной лифт бесшумно остановился, и кнопка с цифрой 305 на панели погасла. Немного заложило уши. Двери распахнулись, и перед нами образовался…

Большая панорама Москвы Пока я постепенно готовлю большой пост про Останкинскую телебашню, вот вам детальная панорама столицы с высоты 340 метров. Знаю, что видами Москвы с…

Над Москвой Чаще всего подобные виды показывают пассажирам через иллюминаторы. Это рейсы, которые попадают на рассветное или закатное время. Облака быстро…

Москва заоблачная Как я уже говорил, теперь я работаю сварщиком на Останкинской телебашне. По ночам наша бригада меняет панорамное остекление на 337 отметке и…

Останкинская телебашня. Отметка 503 метра Неделю назад мне впервые удалось подняться на башню выше смотровой площадки. Можно сказать, что этот подъем был разведкой. Дело в том, что меня не…