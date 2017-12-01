Пять новых станций Московского метрополитена

Давайте спустимся на 60 метров под землю и посмотрим, что творится в глинах юрской системы под площадью Савеловского вокзала. 1. Станция…

В этом году планируется запустить участок Третьего пересадочного контура от станции «Петровский парк» до «Делового центра». Это пять новых станций и…