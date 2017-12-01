Пять новых станций Московского метрополитена

1. Начнем с «Петровского парка». С окончанием строительства этой станции для движения транспорта полностью откроют Театральную аллею, которая ранее была занята стройплощадкой. Несколько странный кернинг в написании.
2. Кассовый зал и турникеты. Черная комната — это зона дополнительного досмотра пассажиров.
3. На станции будет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны Ленинградского проспекта, к Петровскому парку и стадиону «Динамо».
4. Ожидается, что пассажиропоток превысит 245 тыс. человек в сутки, в утренние и вечерние часы пик он составит 24,5 тыс. человек в час.
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6. Спустимся на платформу.
7. Рядом со станцией находится Петровский путевой дворец XVIII века, поэтому архитекторы решили вписать его в дизайн.
8. Так платформа выглядела в апреле этого года.
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11. В отделке использована бело-зеленая гамма. Пол выложен плитами из серого и черного гранита, путевые стены — белым мрамором.
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15. Строительство второй очереди ТПК от «Петровского парка» до «Нижней Масловки» длиной 1,9 км планируется завершить в 2018 году. Пока же «Петровский парк» будет конечной, поэтому мы двигаемся в сторону станции «ЦСКА», которая расположена на территории «Ходынского поля» на месте бывшего Центрального аэродрома имени Фрунзе. Один из выходов со станции выведет к Дворцу спорта «Мегаспорт», одному из крупнейших спортивных объектов Москвы. Новая станция поможет зрителям без труда добраться до спорткомплекса, а также обеспечит доступным метро жителей близлежащих домов вокруг Ходынского поля.
Скоро жизнь на Ходынке станет намного приятнее. Вместо привычной стройки появится станция метро и шикарный парк.
16. Главное отличие «ЦСКА» от всех станций московской подземки — так это мудреный эскалаторный спуск на платформу. Представьте, что вы находитесь на 4 этаже торгового центра, и вам нужно выйти на улицу. Для этого нужно прокатиться три раза на эскалаторе, переходя с одного на другой.
17. Несмотря на сравнительно большую глубину заложения (28 метров), конструктивно «ЦСКА» является станцией мелкого заложения. Не понимаю, чем именно обусловлено такое архитектурное решение с эскалаторами.
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20. По новым требованиям пожарной безопасности, все станции ТПК оборудованы системой дымоудаления, которая представляет собой специальные колонны в обоих концах платформы.
21. В торце платформы установлено 4 датчика, посылающих определенный сигнал, который отражается от зеркала и возвращается в камеру. Таким образом определяется прозрачность оптической среды, на основе этой информации система делает вывод об отсутствии задымления.
22. Оформление станции содержит отсылки к Центральному спортивному клубу Армии, именем которого она названа. Основными цветами на станции являются красный и синий. На платформе установлены бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.
23. На потолок нанесены декоративные изображения, посвященные различным видам спорта.
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27. Двигаемся в сторону «Хорошёвской». Планируется, что перегон «Хорошёвская» — «ЦСКА» — «Петровский парк» позволит значительно разгрузить наземно-транспортное сообщение между Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиями.
28. По пути мы встретили грустных телевизионщиков: «Разворачивайтесь, на станции картинки нет. Идут пуско-наладочные работы, освещение на платформе выключили. Кромешная тьма». Но у меня не видео, а только фото, да к тому же есть специальные фонарики!
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30. Станция будет иметь два подземных вестибюля и переход на «Полежаевскую». Восточный вестибюль будет украшен композициями в духе работ Казимира Малевича и его последователей, западный — в стиле конструктивистов.
31. Снимать без света — процесс длительный, а обед по расписанию, поэтому двигаемся дальше. Перегон в сторону «Шелепихи».
32. «Шелепиха» расположена вдоль линии МЦК и имеет два подземных вестибюля с выходами на Шмитовский проезд и Шелепихинское шоссе.
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34. На базе станции будет организован транспортно-пересадочный узел, благодаря которому можно будет пересесть на одноименную станцию МЦК, не выходя на улицу, а также совершить пересадку на автобусы.
35. Доминирующими цветами в отделке станции являются белый, желтый и черный.
36. Проекты всех станции новой линии очень похожи друг на друга, и отличаются в основном только за счет цветового оформления и отделочных материалов.
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40. Апрель 2017.
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42. И небольшая экскурсия в помещения, которые скрыты от глаз пассажира. Тягово-понизительная подстанция (ТПП) служит для преобразования переменного тока в постоянный с напряжением 825 В на контактный рельс необходимый для движения электропоездов (тяга, синие шкафы)...
43. ...и для понижения напряжения (отсюда и название тягово-понизительная) переменного тока до 380, 220 и 127 В, необходимого для различных служб станции (эскалаторы, освещение станции, вентиляция, насосы и так далее). Это белые шкафы.
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45. Вот так это выглядит в готовом тоннеле. Сверху "под потолком" идет радиосвязь машинистов. Снизу лоток для сбора воды.
46. Насосная станция для откачки воды в ливневую канализацию. Может легко отправить "наверх" небольшую подземную речку.
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48. Так выглядит стандартный путевой ящик. «Чьи кабели? Кто производитель?» — спросил я электрика, который заканчивал монтаж очередного путевого ящика. — «Чьи, чьи? Казанские, конечно. Тут других нет.» (Смотрите репортаж с производства кабелей в пригороде Казани: http://chistoprudov.livejournal.com/200491.html)
49. Мегафон системы звукового оповещения (не путать с оператором сотовой связи).
50. Схема всего ТПК, длина которого составит 66 километров. С появлением ТПК у части пассажиров отпадет необходимость ехать в центр для пересадки. Это не только сократит время в пути, но и освободит перегруженный центр города. Сегодня многим пассажирам приходится ехать до Кольцевой линии, делать две пересадки, чтобы доехать до станций, расположенных на соседней радиальной линии. Открытие ТПК должно решить это проблему. Например, путь от «Сокольников» до «Электрозаводской» сократится с 30 минут до 5.
51. Генеральным подрядчиком участка выступает компания «Мосинжпроект», а почти все строительные работы были выполнены компанией «Ингеоком». Спасибо сопровождающим за экскурсию!
52. Ждем новые станции!
Дмитрий Чистопрудов, фотоагентство Vostok. По вопросам проведения съемок пишите на электронную почту mail@vostokphotos.ru